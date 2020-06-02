جالطة سراي يوافق على انتقال سفيان فيجولي إلى النصر السعودي بشرط

أكد نادي جالطة سراي التركي موافقته على انتقال نجم الفريق سفيان فيجولي إلى صوف النصر السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل ولكن بشرط.

اشترط النادي التركي الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو مقابل التخلي عن

خدمات اللاعب وهو ما تراه إدارة نادي النصر أمرًا مبالغًا فيه في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها الأندية نتيجة توقف النشاط الكروي .

وشارك صاحب الـ30 عامًا مع جالطة سراي هذا الموسم في 30 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 أخرى.

كانت تقارير أكدت رغبة ريال بيتيس الإسباني في التعاقد مع فيجولي خلال الميركاتو الصيفي، إلا أن النادي لم يتقدم بعرض رسمي أو يتخذ خطوات فعلية بشأن الصفقة حتى الآن.