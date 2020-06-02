عمرو الجنايني: اللجنة الخماسية لم تعتذر عن عدم الإشراف على انتخابات اتحاد الكرة

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية لم تعتذر عن

عدم الإشراف على الانتخابات، كما تردد أخيرًا.

قال الجنايني، في تصريحات إذاعية، إن الإشراف على الانتخابات أحد المهام الرئيسية المكلفة بها اللجنة الخماسية، وبالتالي لا يمكن أن ترفض تنفيذها.