عبد الإله المالكي يكشف سبب تدهور نتائج الاتحاد السعودي

كشف عبد الإله المالكي، لاعب خط وسط فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، أسباب تدهور نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة . أكد المالكي أن تدهور نتائج العميد جاءت بسبب عدم الاستقرار على تشكيلة معينة من المدربين السابقين سييرا وتين كات. العميد جاءت بسبب عدم الاستقرار على تشكيلة معينة من المدربين السابقين سييرا وتين كات. وطالب المالكي بمحاولة استقرار المدير الفني للفريق على تشكيلة ثابتة لفترة طويلة حتى يحدث الانسجام بين اللاعبين وتحقيق الانتصارات. وأعرب نجم الاتحاد عن أمله في تغيير الأمور مع المدير الفني الحالي فابيو كاريلي إلى الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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