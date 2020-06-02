في عيد ميلاده .. أجويرو المهاجم الأجنبي الذي سطر اسمه بين كبار البريميرليج

يحتفل اليوم الثلاثاء ، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي ، بعيد ميلاده ال٣٢، حيث إنه من مواليد في 2 يونيو 1988.

يعد اجويرو من أبرز المهاجمين في مسابقة البريميرليج، حيث سجل العديد من الأهداف المميزة خلال مسيرته مع مانشستر سيتي منذ صيف 2011، وسطر أسمه بين هدافي البطولة الأقوى في العالم.

اجويرو الذي يعد من اللاعبين الذي سطروا اسمهم بالذهب داخل اسوار مانشستر سيتي ، الذي يقضي موسمه التاسع مع الفريق السماوي، يعد من العناصر الأساسية واللاعب

الذي يصنع الفارق، ولا نستطيع أن ننسى هدفه الشهير في اللحظات الأخيرة أمام كوينز بارك رينجرز ليحسم لقب الدوري للسيتي، لأول مرة منذ 44 عاما بفوزه على ضيفه كوينز بارك رينجرز 3-2.

حيث كان مانشستر سيتي بحاجة لتسجيل هدف لتحقيق لقب البريميرليج ، بعدما اصبح رصيده هو ومانشستر يونايتد متساوي ب 89 نقطة بفارق الاهداف امام جاره وغريمه اللدود الذي لم ينفعه فوزه على مضيفه

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سندرلاند 1-صفر، بعد هدف اجويرو الشهير والتاريخي.

أما على المستوى الفردي استطاع اجويرو أن يسجل 180 خلال مشاركته 261 مباراة ، كما صنع 53 هدفًا، ليصبح الرابع في ترتيب الهدافين بتاريخ البريميرليج، وحصد جائزة هداف الدوري الانجليزي مرة واحدة.

قام اجويرو بتسجيل هاتريك 12 مرة ليصبح أكثر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ المسابقة الإنجليزية، متخطيًا الاسطورة الإنجليزية، آلان شيرار، كما يعتبر أكثر لاعب أجنبي يسجل اهدافًا في الدوري، متخطيًا أسطورة أرسنال، تيري هنري.

كما حصد اجويرو جائزة لاعب الشهر 7 مرات، وتوج بالبريميرليج مع فريقه السيتي 4 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس الرابطة 5 مرات، وبطولة الدرع الخيرية ثلاث.