زي النهارده.. الزمالك يهزم الأهلي 6/ 0

تحل اليوم ذكرى أكبر فوز في تاريخ قمة الأهلي والزمالك، عندما حقق الأبيض الفوز على الأحمر بنتيجة 6/ 0، في نهائي بطولة كأس الملك عام 1944. الفوز على الأحمر بنتيجة 6/ 0، في نهائي بطولة كأس الملك عام 1944. أحرز أهداف الزمالك حافظ زقلط هاتريك، ومحسن السحيمي هدفين، وعبدالكريم صقر هدف واحد.



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