علمت "الوفد" تفاصيل برنامج مرتضى منصور، رئيس الزمالك، المقرر تقديمه على قناة النادي الفترة المقبلة. قناة النادي الفترة المقبلة. يبدأ البرنامج مع مطلع شهر يوليو المقبل، على أن يظهر رئيس الزمالك عبر برنامجه كل يوم جمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل برنامج مرتضى منصور في قناة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.