تعرّف على مصير انتخابات اتحاد الكرة

كشف عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، عن مصير انتخابات الجبلاية، التي لم يحدد موعدها النهائي حتى الآن في ظل انتشار فيروسكورونا.
قال الجنايني في تصريحات إذاعية، إن الانتخابات لن تقام قبل شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أنالمجلس الجديد في اتحاد الكرة مدته سنة، أو بعد انتهاء الدورة الأولمبية، وذلك وفقًا للقانون المصري، ولن تقبل استثناءات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في هذا الشأن.
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