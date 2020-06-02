رياضة | كارتيرون يتخذ قرارًا صادمًا بشأن تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يتخذ قرارًا صادمًا بشأن تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن تعاقد النادي الأبيض مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعرض مسئولو الزمالك على كارتيرون بعض الأسماء للتعاقد مع أحدها في الصيف لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق بالموسم القادم.

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ورفض باتريس كارتيرون نهائيا فكرة تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر في الصيف القادم.

وأكد كارتيرون إلى مسئولو نادي الزمالك أنه يكتفي باللاعبين المتواجدين حاليا في مركز الظهير الأيسر ولن يحتاج إلى لاعبين آخرين في الموسم القادم.

ويملك نادي الزمالك حاليا في مركز الظهير الأيسر كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة بالاضافه إلى اقتراب عودة أحمد أبو الفتوح المعار إلى سموحة في نهاية الموسم الجاري.