رياضة | عاجل.. وفاة صاحب مباريات الموت في المصارعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة صاحب مباريات الموت في المصارعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي المصارع الأمريكي داني هافوك عن عمر يناهز 34 عامًا دون أي سبب معلن حتى الآن والمعروف بصاحب مباريات في المصارعة الحرة.

وشهد شهر مايو الماضي، وفاة المصارع الأمريكي شاد جاسبارد، 39 عامًا، يوم 17 مايو/ أيار، كما توفيت في 23 من الشهر نفسه، المصارعة اليابانية الشابة هانا كيمورا، 22 عامًا، وسط قرائن بإقدامها على الانتحار.

ولم يشأ ذلك الشهر يمضي لحال سبيله حتى صدم عالم المصارعة الحرة من جديد بوفاة جديدة برحيل هافوك، الذي فقد زوجته بريانه في 11 أبريل/نيسان الماضي.

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واشتهر هافوك، بحسب موقع "شبورت 1" الألماني، بمشاركته فيما تعرف بـ"مباريات الموت"، التي تثير الجدل، حتى بين عشاق المصارعة، لما تتضمنه من مشاهد عنف مبالغ فيه، إلا أن لها جمهورها أيضًا، خارج المسابقات الرئيسية.

وفي سلسلة من التغريدات الطويلة على موقع "تويتر" نعى المصارع دريو جولاك صديقه داني هافوك، ووصفه بـ"إنسان جيد ومؤد بشغف سار على نهج مثله الأعلى الياباني جون كازاي، والياباني الآخر هايابوسا".

يذكر أن "هايابوسا" واسمه الحقيقي آيجي إيزاكي تعرض لحادث في حلبة المصارعة جعله لا يستطيع الوقوف على قدميه ليعتمد على الكرسي المتحرك، ويفارق الحياة في 2016.