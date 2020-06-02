رياضة | غطاء من الذهب لكل لاعب في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر غطاء من الذهب لكل لاعب في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحصل نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على غطاء من الذهب يحمل أسمائهم لهواتفهم المحمولة وذلك احتفالاً بتتويجهم باللقب التاسع للدوري الفرنسي والذي تم إلغاؤه بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وكشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عن أن غطاء الذهب عبارة عن عيار 24 ويحتوى على رقم قميص كل لاعب، والشعار الخاص بالدوري الفرنسي وكلمة "بطل 2020" ويتواجد به 8 نجمات بدلًا من 9 عدد ألقاب باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وصممت الشركة المسئولة عن باريس سان جيرمان في العام الماضي مجموعة خاصة للاعبي ليفربول الإنجليزي عقب تتويجهم بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام هوتسبير لكن هذه المرة جاءت بعد تتويج باريس باللقب دون أن يلعب.