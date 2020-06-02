رياضة | بالرغم من إعلان مرتضى منصور.. كارتيرون يرفض صفقة الزمالك الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بالرغم من إعلان مرتضى منصور.. كارتيرون يرفض صفقة الزمالك الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن توصل النادي إلى اتفاق مع الأنجولي آري بابيل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي للانضمام إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك فكرة التعاقد مع بابيل في الصيف القادم بشكل نهائي.

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وجاء رفض كارتيرون لفكرة ضم بابيل لأن مسئولو الزمالك أخبروه أنهم سيضموا اللاعب على حساب رحيل المغربي محمد أوناجم نجم الفريق في الصيف بسبب عدد الأجانب في الفريق.

وأكد كارتيرون على حاجته الشديدة لخدمات محمد اوناجم في الفريق بالموسم القادم وأنه يرفض فكرة رحيله نهائيا.

وينتظر مسئولو الزمالك معرفة القرار النهائي لاتحاد الكرة المصري بشأن عدد الأجانب في فرق الدوري بالموسم القادم ليحسموا بعد ذلك مصير آري بابيل.