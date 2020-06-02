رياضة | مؤشر جديد على اقتراب بيانيتش من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد على اقتراب بيانيتش من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب متوسط الميدان الدولي البوسني "ميراليم بيانيتش" من الإنضمام لنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم، وجود مؤشر جديد يقرب صاحب الـ30 عاماً من ارتداء الألوان الزرقاء والحمراء خلال الموسم المقبل.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إدارة يوفنتوس بدأت التحضير لمرحلة ما بعد بيانيتش، بالبحث عن بديل لنجم روما السابق.

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وأكد الموقع، أن يوفنتوس يقترب من التوصل لاتفاق بضم الإيطالي "جورجينيو" لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو القادم.

وأضاف الموقع، أن الصفقة ستتضمن التخلي عن الجناح الإيطالي "فيديريكو بيرناردسكي" للبلوز، حيث يقترب الطرفان من وضع اللمسات النهائية للصفقة.

وتوترت علاقة بيانيتش بمدربه "ماوريسيو ساري" عقب لقاء إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، قبل التوقف بسبب وباء كورونا.

ويحاول ساري إعادة العمل مع جورجينيو أحد اللاعبين المفضلين لساري، الذي دربه مرتين، الأولى في نادي نابولي حين اشتراه من هيلاس فيرونا، والثانية في نادي تشيلسي.