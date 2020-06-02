رياضة | مدرب بيراميدز يهدد بالرحيل في حال مغادرة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب بيراميدز يهدد بالرحيل في حال مغادرة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، بخدمات نجم الفريق وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ المدير الفني، إدارة ناديه برفضه رحيل محمد فاروق صانع ألعاب الفريق، مهما كانت الإغراءات الماديه، باعتباره واحد من أهم لاعبي الفريق.

وكان محمد فاروق قد تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، أبرزها من الزمالك، والشباب السعودي، بعدما قدم أداء متميز مع بيراميدز، منذ مطلع هذا الموسم.

وهدد تشاتشيتش، إدارة الفريق السماوي بالرحيل عن تدريب الفريق، في حال التخلي عن أي لاعب ورحيله دون موافقته خلال الموسم الجديد.

ويسعى المدرب الكرواتي، للحفاظ على اللاعبين من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية، والتي سيخوض فيها منافسات نصف نهائي البطولة.