رياضة | عاجل - وفاة والد مدرب الأهلي السابق متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - وفاة والد مدرب الأهلي السابق متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدرب النادي الأهلي السابق اليوم الثلاثاء، وفاة والده متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 10)، وذلك بعد إصابته بالفيروس خلال الأيام الماضية.

وكتب حسين عبد الدايم مخطط أحمال الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدي حبيبي رامي محمد عاطف عبد الدايم، نرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة، ستقام صلاة الغائب بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى، رحمة الله عليك يا حبيبي وفي أعلى عليين".

وكان مدرب الأهلي السابق أعلن أمس إصابة والده بفيروس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية حرجة، قبل أن يعلن اليوم الثلاثاء عن وفاته بالفيروس اللعين.

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يذكر أن حسين عبد الدايم سبق وعمل ضمن الجهاز الفني للأهلي خلال فترة مارتن لاسارتي، تم الاستغناء عن خدماته بعد رحيل المدرب الأوروجواياني عن تدريب الفريق الأحمر، وتعيين السويسري رينيه فايلر مدربًا للفريق، حيث رفض الأخير استمراره ضمن جهازه المعاون.

وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر إلي 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1005 حالات وفاة.