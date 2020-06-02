شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكم «مايويذر» يعرض تحمل تكاليف جنازة جورج فلويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الملاكم الأمريكي الشهير فلويد «موني» مايويذر بعرض لأسرة جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي توفى أثناء اعتقاله من قبل شرطة منيابوليس وتسببت وفاته في احتجاجات كبيرة في أنحاء الولايات المتحدة، لتحمل تكالف الجنازة.

وأكدت شركة «مايوذر برودكشنز» المنوطة بالترويج للملاكم الشهير وبطل العالم السابق تقدمها بالعرض من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد وافقت أسرة «فلويد» على عرض «مايويذر».

وكان العديد من الرياضيين حول العالم قد أعلنوا مساندتهم لـ«فلويد» من خلال كتابات على قمصانهم أو بالجلوس على ركبتهم في إشارة إلى الطريقة التي قتل بها «فلويد» أو بكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم نادي ليفربول الإنجليزي ولاعبي نادي بروسيا دورتموند الألماني، وأسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردون بالإضافة إلى كثير آخرين.