شكرا لقرائتكم خبر عن «أيير» على رادار غريمي العاصمة الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل المدافع النرويجي كريستوفر أيير، لاعب سيلتك الإسكتلندي على رادار كبيري العاصمة الإسبانية ريـال مدريد وأتلتيكو مدريد، بعد تألقه بقميص بطل الدوري الإسكتلندي.
وحسب «فوتبول إسبانيا»، فقد جذب الدولي النرويجي صاحب الـ 22 عامًا أنظار المسؤولين في الناديين الإسبانيين، وقد يتحركا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وينتظر أن يغادر اللاعب ملعب «باركهيد» في المستقبل القريب، حسب الموقع الإسباني، بعد ارتفاع قيمته، وقد تكون وجهته القادمة هي الدوري الإسباني.
وشارك اللاعب في 49 مباراة هذا الموسم بقميص سيلتك، وأحرز 4 أهداف كما صنع هدفين.
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