شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن تصريحات «الجنايني» حول استئناف الكأس: من باب أولى استكمال الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تصريحات عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والتي أكد خلالها عدم وجود أي نية لإلغاء بطولة كأس مصر تحت أي ظروف.

وقال «عامر»، عبر حسابه على «فيس بوك»: «من المؤكد أن قرار استئناف النشاط الرياضي هو قرار الدولة، ليس في مصر فقط وإنما في جميع دول العالم».

وأضاف: «لكن إذا كانت اللجنة الخماسية التي تدير نشاط كرة القدم قد أقرت إقامة كأس مصر كأمر حتمي ولا يمكن إلغاؤه، أعتقد أنه من باب أولي استكمال الدوري العام لأن لعب كرة القدم لا يفرق بين كونه دوري أو كأس».