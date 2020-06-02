شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: ليس لدينا رغبة في إلغاء الموسم.. وهذا سيناريو عودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو «أون سبورت» أن قرار عودة الدوري من عدمه يخص الدولة بنسبة 99 %، وليس اتحاد الكرة، فالأهم صحة المواطن.
وأوضح: «ما يتردد عن رغبتنا في إلغاء الموسم لا أساس له من الصحة، استكمال الدوري يعني نجاح اللجنة الخماسية».
وعن السيناريو الذي وضعه الاتحاد لعودة الدوري، أوضح قال: «السيناريو هو إقامة مباراتين لنفس الفريق في الأسبوع، ومن الصعب ضغط المباريات أكثر من ذلك».
وبشأن مسابقة كأس مصر، قال: «سيُقام بالتأكيد، واستئناف 9 مباريات أسهل من استئناف كل مباريات الدوري، لأن الدوري يتبقى به 147 مباراة وليس كل الفرق لها نفس عدد المواجهات».
وعن نسبة عودة الدوري من عدمه، اختتم: «النسبة هي 50% إلى 50% وننتظر حتى نري ماذا ستقرر الدولة».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
26,384
-
تعافي
6,297
-
وفيات
1,005
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجنايني: ليس لدينا رغبة في إلغاء الموسم.. وهذا سيناريو عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.