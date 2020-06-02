شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: ليس لدينا رغبة في إلغاء الموسم.. وهذا سيناريو عودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو «أون سبورت» أن قرار عودة الدوري من عدمه يخص الدولة بنسبة 99 %، وليس اتحاد الكرة، فالأهم صحة المواطن.

وأوضح: «ما يتردد عن رغبتنا في إلغاء الموسم لا أساس له من الصحة، استكمال الدوري يعني نجاح اللجنة الخماسية».

وعن السيناريو الذي وضعه الاتحاد لعودة الدوري، أوضح قال: «السيناريو هو إقامة مباراتين لنفس الفريق في الأسبوع، ومن الصعب ضغط المباريات أكثر من ذلك».

وبشأن مسابقة كأس مصر، قال: «سيُقام بالتأكيد، واستئناف 9 مباريات أسهل من استئناف كل مباريات الدوري، لأن الدوري يتبقى به 147 مباراة وليس كل الفرق لها نفس عدد المواجهات».

وعن نسبة عودة الدوري من عدمه، اختتم: «النسبة هي 50% إلى 50% وننتظر حتى نري ماذا ستقرر الدولة».

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