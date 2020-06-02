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إصابة أول لاعب بالدوري الأرجنتيني بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

أعلن نادي تيغري الأرجنتيني إصابة لاعبه أغوستين كاردوزو بفيروس المستجد، ليصبح أول لاعب في منافسات كرة القدم الأرجنتينية يصاب بكوفيد 19.

أوضح نادي تيغري أن كاردوزو (23 عاماً) لا تظهر عليه أعراض، ويعزل نفسه حالياً في منزله وفقاً للقواعد الصحية المتبعة.

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ويلعب كاردوزو في مركز خط الوسط تحت قيادة المدرب نيستور جوروسيتو بالنادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني.

وشارك كاردوزو قبل فترة التوقف بسبب وباء كورونا مع فريقه في منافسات بطولة كأس ليبرتادوريس القارية، التي نافس فيها تيجري لتتويجه الموسم الماضي بلقب كأس سوبر الدوري المحلي.

وتوقف النشاط الكروي في الأرجنتين في منتصف مارس جراء انتشار جائحة كورونا، وبعدها قررت الحكومة فرض حجر إجباري حتى 7 يونيو الجاري.  

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