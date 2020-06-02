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مدرب المنتخب الألماني يصدم مولر 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب المنتخب الألماني يصدم مولر  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

أكد مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، أوليفر بيرهوف، أن توماس مولر لن يعود إلى صفوف المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، وذلك رغم المستويات القوية التي يقدمها مع بايرن ميونخ خلال هذا الموسم.

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قال بيرهوف في تصريحات لمجلة كيكر بشأن إمكانية استدعاء مولر للمنتخب مجدداً من قبل المدير الفني يواخيم لوف: "سعيد للغاية بالمستويات التي يقدمها توماس، لكن يواخيم أعلن قراره بوضوح بنهاية مشوار الثلاثي مولر، وماتس هوميلز، وجيروم بواتينج مع المنتخب".

وكانت بطولة "يورو 2020" المقررة في 12 دولة أوروبية، تأجلت إلى العام المقبل، بسبب أزمة وباء .

وكان يواخيم لوف أعلن عدم ضم  الثلاثي مولر، وماتس هوميلز، وجيروم بواتينج في العام الماضي.  

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