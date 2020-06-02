الاتحاد الألماني: سانشو لم يعاقب بسبب احتجاج فلويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

أوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن جناح بروسيا دورتموند، غادون سانشو، لم يحصل على إنذار لاحتجاجه على وفاة الأمريكي جورج فلويد على يد رجل شرطة، لكن بسبب خلع قميصه أثناء المباراة.



خلع سانشو قميصه أثناء احتفاله بتسجيل هدف، ليظهر قميصاً آخر عليه عبارة "العدالة لجورج فلويد"، وهو أمريكي من أصل أفريقي توفي في منيابوليس، بعدما جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.

Advertisements

وفي حين حصل سانشو على إنذار من قبل الحكم، لم يتلق زميله أشرف حكيمي عقاباً مماثلاً.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم إن ذلك بسبب عدم خلع اللاعب المغربي لقميصه، لكنه رفعه فقط ليظهر رسالة مكتوبة بخط اليد.

وتنص لوائح المجلس الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة، أن يحصل اللاعبون على إنذار إذا خلعوا قميص اللعب، أو غطوا رؤوسهم بالقميص.

وطبقاً لقوانين المجلس الدولي لكرة القدم، لا يجب أن تحمل أدوات اللعبة أي عبارات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية.