شكرا لقرائتكم بعد تأكيد الجنايني بعدم إلغاء كأس مصر .. فرج عامر: استئناف الدوري أهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تصرحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، والذي أكد أن بطولة كأس مصر ستقام تحت أي ظروف، في حين أنه مصير الدوري العام متوقف على قرار الدولة، وقال عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "من المؤكد ان قرار استئناف النشاط الرياضي ،هو قرار الدولة ليس في مصر فقط وانما في جميع دول العالم ، ولكن اذا كانت اللجنة الخماسية التي تدير نشاط كرة القدم قد اقرت اقامة كاس مصر كأمر حتمي ولا يمكن الغاؤه اعتقد انه من باب أولي استكمال الدوري العام لان لعب كرة القدم لا يفرق بين كونه دوري أو كأس.



فرج عامر

وأكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أن مسابقة كأس مصر سيتم استئنافها تحت أى ظروف، وذلك على الرغم توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وقال الجناينى، فى تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير، الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت: مسابقة كأس مصر ستستأنف تحت أى ظروف، و9 مباريات لا تمثل أزمة، رغم تزايد أعداد كورونا.وأضاف الجناينى: مازلنا ننتظر قرار الدولة بخصوص بطولة الدورى فى منتصف يونيو الجارى، لكن ما يميز الكأس أن عدد المباريات المتبقية قليل أما الدورى فهناك 147 مباراة.

فى سياق آخر كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن أن هناك أصواتًا داخل اللجنة تطالب بالابتعاد عن الإشراف على الانتخابات المقبلة حال إقامتها فى موعدها فى شهر سبتمبر المقبل، بسبب الانتقادات التى توجه للجنة من حين لآخر بتفصيل اللائحة الجديدة لمصلحة أشخاص معينة أو ضد أشخاص آخرين.

وقال المصدر إن أحد أعضاء اللجنة الخماسية اقترح على زملائه تقديم اقتراح لـ"فيفا" لتشكيل لجنة انتخابية جديدة للإشراف على الانتخابات المقبلة وفحص أوراق المرشحين والبت فيها بعد اعتماد اللائحة الجديدة من قبل الجمعية العمومية، إلا أن الاتجاه الأقوى داخل اللجنة هو استكمال العمل للنهاية خاصة أن هذه المهام تم تكليفهم بها من قبل "فيفا" بشكل رسمى.