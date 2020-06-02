شكرا لقرائتكم الكاراتيه: الماسك والملاعب المكشوفة أولى خطوات إجراءات عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى الاستعانة بـ "ماسك الوجه" بالكامل للاعبى الكاراتيه خلال البطولات ، وكذلك خلال التدريبات ، لضمان عدم ملامسة الخصم ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ، مع الملاعب المكشوفة للبطولات ، لضمان سلامة اللاعبين وحرصا على صحتهم في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد محمد الدهراوى ، أنه سوف يتم الاستعانة بالماسك بجانب الإرشادات التي ستصدرها وزارة الشباب و الرياضة لاتباع الإجراءات الوقائية خلال التدريب .

وجاء قرار اتحاد الكاراتيه خلال اجتماع مجلس الإدارة مع مسئولي الفروع على مستوى الجمهورية بخاضية الفيديو كونفرانس ، ومنها بورسعيد ، والإسماعيلية ، والسويس، و جنوب سيناء ، شمال سيناء ، ضمن خطة الاتحاد للتواصل مع المدربين ورؤساء الفروع على مستوى المحافظات .

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حرص اتحاد الكاراتيه على دعم ومساندة الجيش الأبيض من أطباء وتمريض فى مواجهة فيروس كورونا، مع توجيه الشكر لهم على ما يقدمونه من تضحية بأرواحهم للدفاع عن البشرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكاراتيه فيديو لمحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربى، يوجه فيه الشكر والدعم للجيش الأبيض.

وشدد الدهراوى، على أن الرياضة العربية تعانى فى الفترة الحالية من حالة تجمد فى جميع أنشطتها بسبب تفشى فيروس كورونا الذى اجتاح العالم، مع تمنيات أن يزيل الله الغمة فى أسرع وقت، حتى نعود لحياتنا الطبيعية.

وأضاف أنه لا يمكن أن نغفل الدور الفعال لحاملى لواء الدفاع عن البشرية فى جميع الدول العربية وهم الجيش الأبيض الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن مرضى كورونا الذى أنهك البشرية والأطباء وأرغمهم على العمل ليل نهار تاركين حياتهم الطبيعية لمحاربة هذا الفيروس اللعين الذى يمثل خطرا على حياتنا جميعا.