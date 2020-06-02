شكرا لقرائتكم كورونا لن يهزم أحلام المصريين.. اتحاد اليد يسعى لتحقيق إنجاز مونديال 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو اتحاد كرة اليد بالتنسيق مع وزارة الرياضة إلى إنجاز العديد من الأمور الخاصة بترتيبات استضافة مصر لكأس العالم 2021 بالرغم من ظروف فيروس كورونا المستجد فى ظل تمسك الاتحاد الدولى بإقامة البطولة فى موعدها.

"الخليج 365" يرصد أبرز استعدادت إستضافة المونديال فى التقرير التالى :



عمل الاتحاد جميع أيام الإسبوع بإستثناء العطلة بـ 50 %

فضل إتحاد اليد العمل في جميع أيام الأسبوع عدا العطلة الرسمية بنصف الكثافة دون السير على غرار الإتحادات الأخرى بالعمل يومين فقط فى أزمة كورونا من أجل إنجاز عدد من ملفات تنظيم المونديال .



صرف رواتب المدير الفنى للمنتخب دون تخفيض

وكشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد ، التزام الاتحاد بصرف راتب المدير الفنى الأجنبى للمنتخب الأول الإسبانى روبرتو جارسيا.

وقال مؤمن صفا، إنه لا يوجد أى نية لتخفيض راتب المدير الفنى الإسبانى جارسيا، خاصة فى ظل تواجده فى مصر حتى الآن، بعد تجميد النشاط بسبب انتشا ر فيروس كورونا ، في ظل سعى الإتحاد إلى تأمينه حتى المونديال خاصة أنه حقق إنجاز التأهل إلى أولمبياد طوكيو و لقب أفريقيا مع الفراعنة .

الإتحاد الدولى لليد يضع إحتياطات طبية

حدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد .

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إرسال برنامج تدريبات منفردة للاعبين

أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، على إرسال برنامج تدريبات منفردة للاعبى المنتخبت مهيداً لعودة النشاط تدريجياً، مثلما أعلنت الحكومة مسبقاً عن عودة الحياة الرياضية تدريجياً بدءاً من منتصف يونيو الجارى .

يأتى ذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة كأس العالم 2021 بمصر، خاصة فى ظل عدم التمكن من خوض معسكرات خارجية لتعليق الطيران بسبب فيروس كورونا .



اجتماعات دورية لـ وزير الرياضة مع اللجنة المنظمة

عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح أمس اجتماعا مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بحضور حسين لبيب مدير البطولة وطارق الديب نائب مدير البطولة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة المعنيين بإدارة شؤون البطولة.

وتضمن الاجتماع مناقشة معدلات الإنجاز فى الصالات المغطاة المقرر استضافتها لمنافسات البطولة، والتى سيتم تسليمها بشكل كامل ومجهز خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأكد وزير الرياضة أنه يتابع بشكل دورى مع جميع الوزارات والجهات المعنية كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة المنافسات، ومنها وزارة الطيران المدنى بشأن تذاكر الطيران والرحلات والتوقيتات الخاصة بالمنتخبات المشاركة ووزارة الاتصالات للإشراف على تجهيز الصالات بكافة متطلبات البث والتصوير ووسائل التواصل والانترنت والمراكز الصحفية .

وأشار إلى أنه يتم التنسيق والمتابعة فى كافة التفصيلات وإنهاء الإجراءات وتفاصيل حفل قرعة البطولة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل الإقامة والإعاشة والانتقالات للفرق والمنتخبات المشاركة .

وأوضح صبحى أن الوزارة ترفع تقارير دورية تفصيلية بشأن كافة التطورات فى أعمال التنظيم والأعمال الإنشائية للصالات والتجهيزات والفرش والاستعدادات التنظيمية والإدارية والفنية والمتطلبات الخاصة بالاستضافة لعرضها على السيد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشكل دورى باعتباره رئيس اللجنة العليا للبطولة والتى تتضمن فى عضويتها العديد من الوزراء المعنيين وذلك فى إطار الحرص على تذليل كافة العقبات وتيسير جميع الإمكانيات المطلوبة بما يضمن إقامة البطولة فى موعدها وظهورها بالشكل المشرف الذى يليق بسمعة مصر العالمية خاصة أنها تمثل أكبر حدث رياضى سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة.