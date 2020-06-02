شكرا لقرائتكم وفاة والد مخطط أحمال الأهلي السابق بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفي رامي محمد عبد الدايم والد حسين عبد الدايم مخطط أحمال النادي الأهلي السابق، والذي كان قد تعرض للإصابة بوباء كورونا المستجد قبل أيام، ونعى مخطط أحمال القلعة الحمراء السابق، وفاة والده عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام قائلاً" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي حبيبي رامي محمد عاطف عبد الدايم، نرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة، ستقام صلاة الغائب بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى، رحمة الله عليك يا حبيبي وفي أعلى عليين".

حسين عبد الدايم

وفي تصريحات سابقة، حمل حسين عبد الدايم أخصائي تأهيل الأهلي السابق، السفر الكثير مسئولية إصابات لاعبي الفريق الأحمر المتتالية في الفترة الماضية، مؤكدا أنه من أهم أسباب الاصابات الكثيرة للاعبي الأهلي خاصة في الموسم الماضي.

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وقال عبد الدايم في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن الأهلي أكثر فريق في العالم خاض سفريات خارجية أدت لكثرة إصاباته، بخلاف الاستشفاء الذي كان يعاني منه خارج البلاد بسب ضعف الأجهزة الموجودة.

يرى حسين عبد الدايم أن أرضية ملعب التتش بالأهلي جزء من أسباب الإصابات ولكن ليست السبب الرئيسي في كثرة الإصابات، مشددًا على أنه عمل مع صالح جمعة فور العودة من السعودية لمدة 6 أسابيع وكان يؤدي بشكل جيد ولم يكون هناك قصورا من اللاعب في التدريبات.

وقال مخطط أحمال الأهلي: لاعبو الزمالك تدربوا معي رغم عملي في الأهلي وهذا لا يوجد فيه حرج، مشيرا إلى أنه سافر إلى أمريكا للمساعدة في تأهيل لاعبين هناك ووضع برامج تأهيل، موضحا أن هناك اختلاف بين التأهيل في مصر والويات المتحدة.