شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يسلم فايلر تقريرا عن موعد عودة المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً من خالد محمود طبيب الفريق تضمن اخر المستجدات في ملف اللاعبين المصابين، حيث تأكد مشاركة حمدى فتحى في أول تدريب للفريق الأحمر بعد تعافيه الكامل من الإصابة في غضروف الركبة، بينما يعود محمد محمود فى شهر أغسطس المقبل بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبى للمرة الثانية، وسيكون اللاعب مضطراً للسفر لألمانيا بمجرد فتح المجال الجوى للاطمئنان على الجراحة التى أجراها قبل العودة من جديد لتدريبات الأهلي، وسيصبح سعد سمير جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ناديه في شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء برنامجه العلاجى الذى يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر أكيلس فى ألمانيا، في الوقت الذي يحتاج كريم نيدفيد لـ3 أشهر من الآن قبل التعافي بشكل كامل لاستمرار معاناته من إصابة الركبة التي أبعدته عن الملاعب لقرابة العام الكامل.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).