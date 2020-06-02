شكرا لقرائتكم أحمد بلال عن تغريم الأهلي لـ حسام عاشور: أمر طبيعى لتطبيق اللوائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم نجم الأهلى السابق أن تغريم حسام عاشور لاعب الأهلى بسبب الظهور الإعلامى أمر طبيعى ، خاصة أنه لا يزال حتى هذه اللحظة لاعبا فى النادى الأهلى تطبق عليه اللوائح و القوانين ، بغض النظر عن موقفع مع إدارة القلعة الحمراء فى الوقت الحالى .

و قال بلال فى تصريح لـ اليوم السابع أن حسام عاشور شخصية محترمة جدا و قائد يجب أن يكون أكثر الناس حفاظا على تطبيق اللوائح و القوانين و لا داعى للظهور الإعلامى فى هذا التوقيت لأنه يرتبط بتعاقد مع الأهلى حتى نهاية الموسم إلا فى حالة إعلانه أن الموسم بالنسبة له إنتهى .

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قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى مؤخرا ، توقيع غرامة مالية على حسام عاشور لمخالفته لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، كما قرر رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

يذكر أن مدير الكرة قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث فى كافة وسائل الإعلام المختلفة بعدما منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامى خلال فترة توقف النشاط الحالية.

طالب حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، إدارة ناديه بتحديد موقفها فيما يخص مباراة اعتزاله، والمقرر إقامتها خلال المرحلة المقبلة بعد استقراره على إعلان اعتزاله نهاية الموسم الجارى وقبول عرض الإدارة الحمراء وصرف النظر عن استكمال مسيرته الكروية فى نادٍ آخر خارج القلعة الحمراء.