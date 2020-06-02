شكرا لقرائتكم سيرينو يصدم الأهلي ويجدد عقده مع صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابتعد الأورجوياني جاستن سيرينو نجم هجوم صن داونز عن الانتقال للنادي الأهلي بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نجاح النادي الجنوب أفريقي في تمديد عقد اللاعب خلال الساعات الماضية، واعتبر فايلر المدير الفني للأهلي سيرينو هو الخيار الأول لتدعيم هجوم الفريق الأحمر نظراً لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية هائلة، وقدرته على اللعب فى أكثر من مركز، أبرزها الجناح الأيسر والأيمن وصانع الألعاب، وخاض اللاعب الأوروجوانى صاحب الـ29 عاما، 100 مباراة مع صن داونز وهو أحد أهم الدعائم فى خط الهجوم، وسجل سيرينو 11 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة فى 32 مباراة خاضها مع صن داونز هذا الموسم.

وفتح مسئولو الأهلى ملف المهاجم الأجنبى من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبى يُجيد اللعب فى مركز الجناح، من بينهم سيرينو، وطلب فايلر من إدارة الأهلى التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر يمثل إضافة نوعية للفريق، مبدياً موافقته على ضم سيرينو وهو الأمر الذى سارع الأهلى لإنجازه، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة بالغة فى المفاوضات بسبب تمسك صن داونز باللاعب.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).