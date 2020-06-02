بطولة إنكلترا: هازنهوتل يمدّد عقده أربع سنوات مع ساوثمبتون

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لندن (أ ف ب) - وقّع المدرب النمسوي رالف هانزهوتل عقدا جديدا لأربع سنوات مع فريقه ساوثمبتون، بحسب ما أعلن النادي الإنكليزي الثلاثاء.

وعُيّن المدرب البالغ 52 عاما في منصبه في كانون الأول/ديسمبر 2018، ونجح في إعادة الامور الى نصابها بعد خسارة مذلة أمام ليستر سيتي صفر-9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان ساوثمبتون في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط، عندما تم تعليق المنافسات في آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال هازنهوتل، مدرب اينغولتشات ولايبزيغ الالمانيين سابقا، إنه لم يتردد في توقيع العقد الذي سيبقيه في النادي حتى عام 2024.

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وأوضح "بالنسبة إلي كان القرار بسيطا. بسيط بسبب العلاقة التي بنيتها مع النادي، اللاعبين والجماهير، وأيضا بسبب العلاقة التي بنوها معي".

تابع "قلت عندما وصلت إلى النادي إننا في بداية رحلة طويلة، رحلة مليئة بالأحاسيس وآمل بالمتعة. احتفلنا سويا في بعض اللحظات، فيما كانت الأخرى عاطفية ومليئة بالتحدّي".

وقال الرئيس التنفيذي لساوثمبتون مارتن سيمنز "منذ اليوم الأول، ترك رالف انطباعا إيجابيا في النادي، لدى الجميع والجماهير أيضا".

تابع "انضم الى النادي عندما كان بحاجة إلى قيادة قوية نريدها للمضي قدما بالنادي. هذا ما قدّمه، لكن وضوح الرؤية هو الذي قادنا في النهاية إلى هذه النقطة".