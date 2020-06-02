بطولة إنكلترا: كلوب "الشغوف" تواق لعودة المنافسات

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لندن (أ ف ب) - عبّر المدرب الألماني لنادي ليفربول الانكليزي يورغن كلوب عن شغفه لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ووعد بالاحتفال باللقب المنتظر عندما تصبح الظروف آمنة.

ويحتاج ليفربول إلى فوزين من أجل ضمان لقبه الأول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم منذ 1990.

وتتصدر تشكيلة كلوب الترتيب بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، وكانت على مشارف ضمان اللقب حسابيا قبل اندلاع أزمة كورونا وتعليق المنافسات في آذار/مارس.

وحتى يمكن لرجال كلوب ضمان اللقب بفوزهم في مباراتهم الأولى بعد العودة، إذا خسر سيتي أمام ارسنال في إحدى مباراتين مبكرتين مقررتين في 17 حزيران/يونيو، وذلك قبل أول جولة كاملة في نهاية الأسبوع.

وقال كلوب لشبكة "بي بي سي": "لقد افتقدت كثيرا (كرة القدم)، وهذا أمر لا يصدّق"، متابعا "أعرف انها ليست أهم شيء في الحياة، لكنها شغفي. آمل في أن يتطلع اليها الناس مثلنا".

لكن بعد انتظار طويل لاحراز اللقب المرموق، يتعين على ليفربول القيام بذلك دون جماهير، بسبب البروتوكول الصحي المفروض من رابطة الدوري.

وتتبقى 92 مباراة لختام الموسم الحالي من "بريميرليغ".

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وفي الفترة عينها من السنة الماضية، تجمهر الألوف على الطرق للاحتفال باللقب الأوروبي السادس لليفربول، بعد فوزه في نهائي دوري الأبطال على مواطنه توتنهام.

وشدد كلوب على إقامة احتفال كبير بعد الفوز باللقب المحلي، حتى لو بعد أشهر عدة من انتهاء الدوري، موضحا "إذا أحرزنا اللقب، سنقيم الاحتفال الممكن داخليا، ومع كل جماهيرنا عندما تسمح الأمور بذلك".

تابع "أعد انه إذا حصل الامر (التتويج) سيكون هناك موكب أيضا. متى؟ من يهتم! نحتاج الى يوم يأتي فيه الجميع، وسنقوم بذلك".

ويبحث ليفربول أيضا عن تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط المسجّلة في موسم واحد في البريميرليغ والمسجل باسم سيتي (100 نقطة) قبل موسمين.

يبلغ رصيده راهنا 82 نقطة ولديه 27 متاحة، لكن كلوب لا يرى المسار سهلا قبل خط الوصول، بقوله "جميل ان نفكّر بذلك، لكن لسنا أبطالا بعد. نعرف أننا قريبون لكن لم ينته الأمر بعد. هناك 27 نقطة باقية لنا، وسنقدّم كل شيء لنحصل عليها كلها".

تابع "لم نحرز اللقب بعد. يجب أن نخوض مباريات كرة قدم ونفوز فيها".

وأضاف "لا نريد التوقف عن الفوز بعد مباراتين أو أكثر. لا أرى النتائج مجانية، يجب أن نعمل بجهد".