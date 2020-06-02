فورمولا واحد تكشف عن برنامج 8 سباقات في أوروبا من يوليو الى سبتمبر

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باريس: أكد منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد ان انطلاقها الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيكون في الخامس من يوليو في النمسا، على ان تقام السباقات الثمانية الأولى من الموسم في أوروبا.
بحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون الثلاثاء، ستستضيف النمسا سباقين متتاليين في الخامس من يوليو و12 منه، قبل سباق جائزة المجر في 19 منه، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في الثاني من أغسطس والتاسع منه، إسبانيا في 16 منه، بلجيكا في 30 منه، وإيطاليا في السادس من سبتمبر.
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