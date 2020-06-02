فرج عامر رداً على الجنايني: لعب كرة القدم لا يفرق بين كونه دوري أو كأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

رد محمد فرج عامر رئيس ناجي سموحة، على تصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بشأن عودة النشاط مرة أخرى.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، أكد أن كأس مصر سيقام نظرا لقلة خطورة استكماله حيث تتبقى 9 مباريات فقط، وهو ما لا ينطبق على بطولة الدوري التي يتبقى أكثر من نصف المسابقة وما يصل لـ147 مباراة.

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وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من المؤكد ان قراراستئناف النشاط الرياضي، هو قرار الدولة ليس في مصر فقط وانما في جميع دول العالم".

وأوضح: "ولكن اذا كانت اللجنة الخماسية التي تدير نشاط كرة القدم قد أقرت اقامة كاس مصر كأمر حتمي ولا يمكن الغاؤة اعتقد انه من باب أولى استكمال الدوري العام".

واختتم رئيس سموحة: "لأن لعب كرة القدم لا يفرق بين كونه دوري أو كأس".