كلوب: أعد الجماهير بالاحتفال بكأس بريميرليج.. ولكن بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عن عودة التدريبات الجماعية واقتراب استئناف مباريات الدوري الإنجليزي بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، إلى جانب طريقة الاحتفال بكأس بريميرليج في حلة تتويج الريدز باللقب.

وخلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "bbc" قال كلوب: "لم نتوج بعد بلقب الدوري، علينا أن نلعب المباريات المتبقية ونفوز بها".

وأضاف: "نعلم أننا قريبون، هناك 27 نقطة متبقية لنا من 9 جولات، نسعى لحصدهم".

وعن الاحتفال مع الجماهير عند التتويج بالكأس قال المدرب الألماني: "سنحتفل مع الجماهير وسيكون هناك موكب يتجول في الشوارع ولكن عندما يصبح الوضع آمنا سنفعل".

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وواصل: "إذا أصبحنا أبطالاً، سنحتفل كفريق، ومع الجماهير في اللحظة التي يسمح لنا فيها، أعدهم بذلك، وسيكون هناك موكب كبير، نحتاج ليوم واحد فقط".

وعن احتمالية اللعب على ملاعب محايدة، قال كلوب: بالتأكيد سنفضل اللعب في آنفيلد، ولكن أين الميزة والجماهير غائبة؟!، لن نحصل على التشجيع والتأييد من قبل الجماهير ولن يحصل أي فريق، لقد حاولنا محاكاة الوضع في التدريبات".

وأكد كلوب أن لاعبيه عادوا إلى التدريبات وهم في حالة جيدة، وقال الألماني: "بعضهم أصبح أفضل مما كان عليه في الصيف الماضي بعد الاستراحة".

ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة ويتبقى له 6 نقاط فقط على حسم اللقب الغائب منذ 30 عامًا.