تقارير تركية: النني على أبوب الرحيل عن بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية إن محمد النني لاعب بشكتاش بات على أبواب الرحيل عن فريقه التركي بعد نهاية فترة إعارته المقرر لها بنهاية الشهر الجاري.

وانتقل النني إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي مع وضع بند يتيح للنادي التركي شراء عقد لاعب المنتخب الوطني.

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وكانت هناك رغبة متبادلة بين بشكتاش والنني على البقاء في صفوف الفريق، وسعت إدارة النادي التركي لتجديد إعارة النني لموسم آخر بعدما أوصى سيرجين يالتشين مدرب الفريق بضرورة الإبقاء على خدمات البالغ من العمر 27 عاما.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "milliyet" التركية فإن إدارة بشكتاش لا ترى أن هناك إمكانية للاتفاق مع اللاعب على الأمور المادية، ما يعني أن رحيل النني عن صفوف الفريق التركي بنهاية الموسم بات شبه مؤكد.

وكانت بعض التقارير التركية قد أشارت في وقت سابق إلى أن هناك خلافات نشبت بين الطرفين بعدما طلبت إدارة الفريق التركي من اللاعبين التنازل عن المستحقات المتأخرة عن الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، إلا أن النني رفض وتمسك بالحصول على راتبه كاملا بل وهدد بعدم لعب المباريات المتبقية.