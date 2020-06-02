عمرو الجنايني يوضح حقيقة مد عمل اللجنة الخماسية لمدة عام

كشف عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، حقيقة مد عمل اللجنة الخماسية في الجبلاية لمدة عام، حيث تنتهي مدة عملها بنهاية الشهر المقبل.

قال الجنايني في تصريحات إذاعية، إنه حتى الآن لا يوجد قرار بذلك، لكن إن حدث فهو تكليف من الدولة، والتأخر عنه

يعد هروبًا.

وتابع، أنه إذا حدث ذلك يتمنى ضم عناصر جديدة للجنة، خصوصًا أن الملفات الموجودة باتحاد الكرة كبيرة جدًا، لكن في النهاية القرار لا يرجع له هو فقط.