الكاف يضع 4 سيناريوهات بشأن دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الموسم المقبل

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، برئاسة أحمد أحمد، 4 سيناريوهات، تتعلق ببطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية في الموسم المقبل. وتتمثل السيناريوهات الأربعة فيما يلي: - إلغاء الدور التمهيدي الثاني Advertisements لبطولة الكونفيدرالية بحيث تنتهي البطولة قبل التوقف الدولي المقرر من 31 مايو إلى 6 يونيو 2021. لبطولة الكونفيدرالية بحيث تنتهي البطولة قبل التوقف الدولي المقرر من 31 مايو إلى 6 يونيو 2021. - إلغاء دور المجموعات في دوري الأبطال والكونفيدرالية، ويتأهل متصدرو المجموعات إلى نصف النهائي مباشرة. دوري الأبطال والكونفيدرالية، ويتأهل متصدرو المجموعات إلى نصف النهائي مباشرة. - إقامة نصف النهائي في البطولتين من مباراة واحدة فقط في الدولة المستضيفة للمباراة النهائية. - لعب الأدوار النهائية خلال كأس الأمم الأوروبية 2021 وعدم الاضطرار لإنهاء المسابقة قبلها.

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