إيهاب جلال يطلب 5 صفقات جديدة في المقاصة

بدأ مسئولو نادي مصر المقاصة التفكير فى إبرام بعض الصفقات فى الموسم الجديد، خصوصًا فى مركز قلب الدفاع والوسط المدافع.

ورشح إيهاب جلال المدير الفنى

بعض الأسماء من بينها هشام محمد لاعب وسط الاتحاد السكندرى، وإسلام صالح لاعب وسط إف سى مصر، وأحمد داودا وأحمد سامى ثنائى طلائع الجيش، بجانب حارس مرمى المصرى البورسعيدى أحمد مسعود.

ويناقش إيهاب جلال أيضاً مصير بعض اللاعبين المعارين على رأسهم الرواندى كيفين موهيرى، ومروان حمدى لحسم مسألة عودتهم مجدداً للمقاصة.