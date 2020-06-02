عمرو الجنايني يوضح أسباب رفض إلغاء بطولة كأس مصر

أوضح عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، أسباب رفض إلغاء بطولة كأس مصر للموسم الحالي، خصوصًا إذا ما صدر قرار بإلغاء بطولة الدوري الممتاز.

قال الجنايني في تصريحات إذاعية، إن مخاطرة استكمال 9 مباريات

متبقية في كأس مصر، أقل من مخاطر استكمال دور كامل في الدوري يتضمن 150 مباراة تقريبًا.

ولفت إلى أن تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية حال إلغاء

الدوري صعب، وسيتم الرجوع للوائح وما حدث في السنوات السابقة التي ألغيت فيها المسابقة.

جدير بالذكر أن مبدأ الجدارة الرياضية يعتمد على اختيار الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا وفقًا لترتيب الجدول في الدوري الذي تم إلغاؤه، وعدم الرجوع إلى الترتيب في الموسم السابق.