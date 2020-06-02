مصر تنافس على عضوية المجلس العالمي للاعبين القادة

يشهد الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص والذي انطلق اليوم عبر المنصة الإفتراضية بمشاركة 20 لاعبا و15 مرافقا من 10 دول عربية ، ويستمر ثلاثة أيام حدثين هامين .

يتمثل الحدث الأول في محاولة مصر للفوز بمقعد عضوية المجلس العالمي للاعبين القادة والذي سوف يخلو نهاية هذا العام وتشغله لاعبه الأولمبياد الخاص التونسي ندى الرشيد .

ويتمثل الحدث الثاني في حرص المهندس ايمن عبد الوهاب على التحدث للمجتمعن حول التخطيط الاستراتيجي للأولمبياد الخاص ومناقشة نقاط إلاستراتيجية العالمية 2025-2021 والتي

تعرف عليها المشاركون خلال إكمال الإستبيان المتعلق بهذه الإستراتيجية من قبل اللاعبين القادة .ويمثل مصر في هذه الاجتماعات يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد) ، كريم الزينى (لاعب قائد) ، فريدة حسنى (لاعبه قائده) ،و هايدى ياسر (لاعبه قائده) ، شريف محمد ندى (لاعب قائد) ، ومريم عزب ( لاعب قائد ) ، ملك حسنى (مرافق)،و طارق محسن ( مدير برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصرى).

من جانبها قالت نهى جاب الله مديرة برنامج اللاعبين القادة بأن هذا الاجتماع يعد الثانى للاعبين القادة بعد تشكيل مجالس للاعبين في برامجهم وتمثليهم في هذا المجلس الاقليمى ، وقيامهم بعقد إجتماعات دورية لهم فى بلادهم ، وعقد اجتماعهم الاول بالقاهرة اكتوبر الماضى ، فكان من الضرورى عقد هذا الاجتماع وهو الثانى من عمر هذا المجلس ، وبسبب ظروف كورورنا وما يمر بها العالم والمنطقة من أحداث ولاهمية وضرورة هذا الاجتماع تم عقده من خلال المنصة الافتراضية زووم .

واوضخت ان المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى ولآيمانه بأهمية دور هذا المجلس حرص على القاء محاضرة هامة حول التخطيط الاستراتيجي.

