أزارو يطالب الأهلي بتخفيض مقابل رحيله

طالب المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى نادى الاتفاق السعودى بتخفيض المقابل المالى المطلوب للسماح له بالرحيل نهائياً فى الموسم الجديد بعدما حددت الإدارة مبلغ 3 ملايين دولار لبيع اللاعب.
وحصل أزارو بالفعل على تأكيدات من نادى الشباب السعودى بإمكانية التقدم بعرض رسمى لضمه مقابل مليون و200 ألف دولار، كما أن اللاعب يملك عروضاً فرنسية وقطرية ولكن المقابلالمالى الذى حدده الأهلى سيكون عقبة قوية أمام رحيل أزارو.
اللاعب المغربى طالب إدارة الأهلى بتقليص مبلغ رحيله خاصة أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لا يريد عودته بجانب أن الموسم الجديد سيكون الأخير فى عقده مع القلعة الحمراء.
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