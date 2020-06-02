وفاة فتحي السيد مدرب سمنود

توفي اليوم الثلاثاء، فتحي السيد المدير الفني لفريق سمنود، والشهير بـ "كابرال"، نظرًا للشبه الكبير بينه وبين كابرال المدير الفني السابق للزمالك. بينه وبين كابرال المدير الفني السابق للزمالك. والجدير بالذكر أن فتحي السيد قاد سمنود أمام الزمالك في دور الـ32 لكأس مصر الموسم الماضي، وخسر 1/0 بصعوبة بالغة ونال وقتها فريقه إشادة الجميع.

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