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عمرو الجنايني يكشف سيناريو عودة الدوري

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 كشف عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، عن سيناريو عودة الدوري، حال اتخاذ قرار رسمي من جانب الدولة باستئناف البطولة المحلية.

 قال الجنايني في تصريحات إذاعية: "وضعنا تصورًا بحيث

يلعب كل فريق مباراتين أسبوعيًا، من الصعب ضغط المباريات أكثر من ذلك".

 وتابع، أن نسبة استئناف الدوري لا تتخطى الـ50%، لكنه

يبقى في النهاية قرار دولة، وكلما تأخرت عودة البطولة أصبح من الصعب استكمالها، لأن اتحاد الكرة عليه إنهاء الموسم الجديد أواخر مايو، لارتباط المنتخب الأولمبي بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، ومنح الوقت للجهاز الفني لتجهيز الفريق.
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