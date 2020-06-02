حسم عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، الجدل الدائر حول تتويج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي إذا تقرر إلغاء المسابقة باعتبارهالمتصدر للجدول.
قال الجنايني في تصريحات إذاعية، إن هذه الفكرة مستبعدة، لأن وقتها سيكون اتحاد الكرةمطالبًا بتحديد الصاعدين والهابطين من الدوري الممتاز أيضًا.
وتابع، أن هناك 17 جولة متبقية في الدوري وبعض الفرق لعبت مباريات أقل، لذا من الصعب تحديد بطل للدوري حال إلغائه.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يتوج الأهلي بطلًا للدوري حال إلغاء المسابقة؟.. رئيس اتحاد الكرة يحسم الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.