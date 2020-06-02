هل يتوج الأهلي بطلًا للدوري حال إلغاء المسابقة؟.. رئيس اتحاد الكرة يحسم الجدل

حسم عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، الجدل الدائر حول تتويج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي إذا تقرر إلغاء المسابقة باعتباره

المتصدر للجدول.

قال الجنايني في تصريحات إذاعية، إن هذه الفكرة مستبعدة، لأن وقتها سيكون اتحاد الكرة

مطالبًا بتحديد الصاعدين والهابطين من الدوري الممتاز أيضًا.

وتابع، أن هناك 17 جولة متبقية في الدوري وبعض الفرق لعبت مباريات أقل، لذا من الصعب تحديد بطل للدوري حال إلغائه.