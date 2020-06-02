صور | كيف تضامن محمد صلاح مع جورج فلويد؟

أظهر النجم المصري “محمد صلاح” ورفاقه في ليفربول خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الاثنين، تضامنهم الكبير مع المواطن الأميركي الأسمر “جورج فلويد” الذي قُتل على يد شرطي في ولاية مينيسوتا الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي.

وجلس محمد صلاح على ركبته اليسرى في منتصف الملعب آنفيلد، مثله مثل باقي نجوم ليفربول، وهي الحركة التي تُعبر عن التضامن مع جورج فلويد بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل ركبة الشرطي.

ونشرت الصفحة الرسمية للريدز على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورة للاعبين في تغريدة كُتب فيها “الاتحاد القوة.. حياة السود مهمة”.

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وجاءت إشادة إدارة ليفربول بتصرف اللاعبين، في الوقت الذي تبحث فيه رابطة الدوري الألماني على صيغة مناسبة لمعاقبة ثنائي بوروسيا دورتموند “أشرف حكيمي وجادون سانشو” لإشهارهم أقمصة داخلية تطالب بالعدالة من أجل جورج فلويد، بعد احتفالهم بالتسجيل أمام بادربورن في مباراة بالدوري الألماني هذا الأسبوع.

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ولقي المواطن الأمريكى ذو الأصل الأفريقي “جورج فلويد” مصرعه منذ أيام بعد تعرضه للاعتداء على يد أحد رجال الشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وتشهد شوارع الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الفوضى والذعر وعمليات الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد الذي لم يتجاوز عامه الـ 45.

على صعيد آخر، يستعد ليفربول هذه الأيام لاستئناف مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 20 يونيه الجاري، عندما يحل ضيفًا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك ضمن مباريات الجولة ال30 المؤجلة منذ يوم الاثنين 16-3-2020 (اقرأ المزيد).

كيف تضامن محمد صلاح مع جورج فلويد