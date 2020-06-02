موقع الدوري الانجليزي يُشيد بأدوار محمد صلاح مع ليفربول

احتفى موقع الدوري الانجليزي بالنجم المصري محمد صلاح، من خلال عرض مميزاته الفنية والمهارية، بجانب نجوم آخرين؛ أمثال جيمي فاردي، هداف البريميرليج حتى الجولة 29، ومهاجم المدفعجية “بيير إيميريك أوباميانج“.

وبحسب الموقع، يمتلك نجم ليفربول ومنتخب مصر “محمد صلاح” القدم اليسرى الأكثر خطورة على المرمى في البريميرليج، كما يحتل مكانة مرموقة بين صناع اللعب المفتوح، فقد صنع النجم المصري فرصًا أكثر من أي مهاجم آخر في موسم 2020/2019 حتى الجولة 29.

ليس مُستغربًا أن يمتلك محمد صلاح أخطر قدم يسري من بين مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد سجل 13 هدفاً من أصل 16 هدفاً بقدمه اليسرى، في مباريات البريميرليج حتى الآن.

صحيح أن ابن أكاديمية المقاولون العرب ولاعب روما السابق لم يسجل بتلك الغزارة مثلما فعل في موسمه الأول مع ليفربول، لكن لمساته الأخيرة لا تزال رائعة أمام المرمى.

ويعتبر النجم المصري من بين جميع لاعبي مركزه، أكثر من قام بتسديدات من داخل منطقة الجزاء، والأكثر من حيث عدد صناعة الفرص.

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والتالي أرقام محمد صلاح مقارنة بمنافسيه الرئيسيين “ جيمي فاردي وسيرخيو أجويرو وأوباميانج وداني إنجز وماركوس راشفورد ”.

محمد صلاح الأكثر تسجيلاً بقدم واحدة برصيد 13 هدفًا، مقابل 12 هدفًا لسيرخيو أجويرو بالقدم اليمنى.

هدفًا، مقابل هدفًا لسيرخيو أجويرو بالقدم اليمنى. محمد صلاح الأكثر تسجيلاً بالقدم اليسرى برصيد 13 هدفًا مقابل 7 أهداف لجيمي فاردي بالقدم اليسرى.

هدفًا مقابل أهداف لجيمي فاردي بالقدم اليسرى. محمد صلاح الأكثر تسديدًا من داخل منطقة الجزاء بـ 81 تسديدة مقابل 78 تسديدة للاعب ولفرهامبتون راؤول خيمينيز، و 76 تسديدة لروبرتو فيرمينو، و 65 تسديدة للاعب تشيلسي تامي أبراهام، و 63 تسديدة للاعب مانشستر سيتي جابرييل جيسوس.

تسديدة مقابل تسديدة للاعب ولفرهامبتون راؤول خيمينيز، و تسديدة لروبرتو فيرمينو، و تسديدة للاعب تشيلسي تامي أبراهام، و تسديدة للاعب مانشستر سيتي جابرييل جيسوس. محمد صلاح الأكثر صناعة للفرص برصيد 47 فرصة، مقابل 42 فرصة للاعب ولفرهامبتون راؤول خيمينيز، و 41 فرصة لساديو ماني، و 39 فرصة لروبرتو فيرمينو، و 36 فرصة لرحيم سترلينج.

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ماذا ينقص محمد صلاح؟

ينقص محمد صلاح الإشتراك أكثر في الكرات العرضية كي يقتحم قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في ألعاب الهواء.

ولا يتواجد محمد صلاح في قائمة أفضل اللاعبين تعاملاً مع الكرات العرضية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما يتواجد منافسه الأول على كل شيء “راؤول خيمينيز” في المرتبة الثانية برصيد 3 أهداف من ضربات رأسية.

ويحتل لاعب بورنموث “كريس وود” صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر تسجيلاً من الضربات الرأسية بـ 5 أهداف من أصل 8 محاولة، ويليه راؤول خيمينيز ب3 أهداف من 8 محاولات، ويتساوى معه لاعب إيفرتون “ريتشارليسون”.

وفي المركز الرابع لاعب تشيلسي تامي أبراهام بـ3 أهداف من 7 محاولات رأسية، ثم جابرييل جيسوس برصيد هدفين من 7 محاولات، وفي المركز السادس لاعب شيفيلد يونايتد “أوليفر مكبرين” بهدف من 8 محاولات رأسية.