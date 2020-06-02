هل يقبل الأهلي استقالة تركي آل الشيخ في اجتماع اليوم؟

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا هامًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة العديد من الملفات الهامة، والتي يأتي في مقدمتها موقف النادي من استمرار رجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ” في منصب “الرئيس الشرفي”.

ومن المنتظر أن تتطرق إدارة الأهلي للأزمة الأخيرة بين تركي آل الشيخ وعضو مجلس الإدارة “محمد سراج الدين“، والتي بدأت بتصريح مثير للجدل من مالك نادي ألميريا الإسباني عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك صباح يوم الجمعة الماضية، عندما انتقد جميع أعضاء مجلس الإدارة دون تسميتهم.

واشتبك عضو إدارة الاهلي محمد سراج مع تركي آل الشيخ خلال مجموعة من التصريحات النارية المتبادلة، والتي شهدت خروجًا عن النص من الطرفين، وتسببت في اشتعال مواقع تواصل الاجتماعي، وتهديد كل منهما الآخر باللجوء إلى القضاء المصري.

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وتساءل تركي آل الشيخ عن مصير استقالته من منصب الرئيس الشرفي، والتي كان قد تقدم بها إلى إدارة الاهلي في وقت سابق من مطلع العام الجاري، وما السر وراء عدم قبولها من جانب الإدارة حتى الآن؟

وينتظر عشاق الأهلي صدور قرار بإنهاء علاقة النادي بتركي آل الشيخ من جانب أعضاء مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعدما تحولت تلك العلاقة إلى “صداع حقيقي” بسبب الهجوم المتكرر من جانبه على النادي.

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ماذا بعد قبول استقالة تركي آل الشيخ؟

السؤال الذي يشغل عشاق الأهلي الآن، ليس قبول استقالة تركي آل الشيخ فحسب، بل ما بعد قبول الاستقالة، خصوصًا أنه بادر بالاعتداء اللفظي على أحد أعضاء مجلس إدارة النادي.

فهل تكتفي إدارة الاهلي بقبول استقالة تركي آل الشيخ فقط، أم تُصعد الصراع إلى ما هو أبعد من ذلك باللجوء إلى الجهات القضائية في مصر لتقديم بلاغات ضده بسبب الاتهامات والإساءات المتكررة التي صدرت من جانبه في حق اعضاء النادي؟

إلى ذلك، أعلن “محمد حمودة” المحامي الخاص بتركي آل الشيخ تقديم بلاغ إلى النائب العام المصري ضد عضو الأهلي “محمد سراج الدين” على خلفية قيامه بوصف الوزير السعودي بـ”القواد”.

وخرج محمد سراج الدين في فيديو، أكد خلاله استعداده إلى اللجوء القضاء المصري لاسترداد حقه من تركي آل الشيخ، بعدما وصفه بـ “الهلفوت”.