رياضة | كواليس تدريبات ريال مدريد تحت حصار فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس تدريبات ريال مدريد تحت حصار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى تيبو كورتوا حارس مرمي نادي ريال مدريد الإسباني كواليس العودة إلى التدريبات الفردية بعد غياب حوالي شهرين تقريباً لتفادي أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد التي لم تنته وأدت إلى إلى توقف كل دوريات العالم في كل مكان.

وقال كورتوا لصحيفة آس الإسبانية: "التدريب كان غريباً فالأمر كان مختلفاً في وجود وسائل مثل القفازات والأقنعة بجانب وجود مترين بين بعضنا البعض، بالإضافة إلى تعقيم كل شيء.. استطاعة التدريب في مثل هذه الظروف أمر جيد وأفضل من لا شيء".

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وأضاف كورتوا: "مدرب حراس المرمى يجب عليه أن يغير القفازات والكرات وأن يتم تطهيرهم وكذلك القدمين فلقد تركنا الأحذية والقفازات على مقاعد البدلاء وتم تطهيرهم أيضًا.. إنه أمر غريب لكن نتمنى أن يتحسن الوضع فى الفترة المقبلة".