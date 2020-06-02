رياضة | الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع أزارو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك حقيقة الدخول في مفاوضات مع المغربي وليد أزارو نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة الزمالك في التعاقد مع أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بناءا على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض في ضمه.

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ونفى حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك كل الأنباء المتداولة مؤكدا أن النادي لم يدخل في أي مفاوضات مع وليد أزارو في الفترة الماضية.

وكشف أنور أن كارتيرون هو الأخر لم يطلب نهائيا فكرة التعاقد مع أزارو في الصيف القادم وفي حالة طلب ذلك يجب أن تكون قيمة ضم اللاعب مناسبة لنا.

وأكد حمادة أنور انه يرى أن أزارو سيعود إلى الأهلي في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته مع نادي الاتفاق السعودي خاصة بعد تألقه الواضح مع الفريق.