رياضة | جيرارد بيكيه يخشى كأس ديفيز للتنس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرارد بيكيه يخشى كأس ديفيز للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني عن خوفه الشديد من عودة نهائيات بطولة كأس ديفيز للتنس والمقررة في نوفمبر المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد والتي تمولها شركة "كوزموس" الاستثمارية المملوكة لبيكيه في ظل أزمة فيروس كورونا الذي أصبح بمثابة وباء عالمي.

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وقال بيكيه لشبكة "موفيستار" التلفزيونية: "هناك الكثير من الشكوك فمن الصعب إقامة بطولة كأس ديفيز دون جماهير لكن آمل أن تحدد السلطات الإسبانية في الأسابيع القليلة المقبلة بشكل أكثر وضوحا ما إذا كانت البطولة ستقام دون جماهير أو في حضور المشجعين".

وبدأ النظام الجديد لبطولة كأس ديفيز في العام الماضي بالتزامن مع حصول شركة "كوزموس" على حق رعايتها ويقضي النظام الجديد بإقامة الأدوار التأهيلية في فبراير فيما تقام النهائيات على مدار أسبوع كامل في نوفمبر بمشاركة 18 منتخباً.