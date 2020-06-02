شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة: الأهلى بطل القرن في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد جودة لاعب الأهلى، أن الأهلى بطل القرن ببطولاته بنسبة 100%، والزمالك لا يملك أي مستندات لأن الأرقام لا تكذب، وقال محمد جودة في حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج «جمهور التالتة» المذاع على «أون تايم سبورتس 2»: «لقب الأهلى مستحق تمامًا بالأرقام والأرقام لا تكذب».
وأوضح محمد جودة، أن الزمالك لا يمتلك أي مستندات حاليًا وأن قضية بطل القرن محسومة، بسبب معايير «كاف»، مؤكدا أن الوصول لنهائى أفريقى وتخسر أفضل من الفوز بالسوبر في النقاط، لأن الوصول للنهائى بـ3 نقاط والفوز بالسوبر بنقطة واحدة».
وتابع: «سبب عدم احتساب الاتحاد الإفريقى البطولات الأفروآسيوية هو أن طرفها غير أفريقي، كما أن سبب احتساب بطولة السوبر الأفريقى بنقطة واحدة نظراً لأنها تحسم من مباراة واحدة».
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الوضع في مصر
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تعافي
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وفيات
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